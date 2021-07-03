شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الأشعة تحسم مصير محمود وحيد من مواجهة سموحة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسم نتيجة الاشعة التى يخضع لها محمود وحيد الظهير الايسر للنادى الاهلى موقفه من مباراة سموحة المقرر لها التاسعة مساء غداً الاحد على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتعرض «وحيد» لكدمة في القدم خلال مشاركته في تقسيمة الكرة أمس الجمعة، ولم يستطع إكمال المران بعد تدخل الجهاز الطبي، ويخضع اللاعب لفحوصات طبية لتحديد فرص مشاركته لقاء سموحة.

وأغلق فريق الأهلى صفحة مباراته ضد بيراميدز والتى جمعتهما مساء الخميس على استاد "الأهلي والسلام" ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر الدوري المصري وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، وبدأ الاستعداد لمباراته ضد سموحة.

ويرغب الأهلي في الاستعداد الجيد لمواجهة سموحة من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الزحف خلف الزمالك من أجل استعادة قمة الدوري، وكذلك الثأر لهزيمة الدور الأول من الفريق السكندري، والذي لقنه هزيمة مفاجئة في الوقت القاتل من عمر المباراة ليخطف ثلاث نقاط غالية من الفريق الأحمر.

ويخوض فريق الأهلى بعد مواجهة بيراميدز ثلاث مباريات بالدوري مع سموحة والمقاولون العرب ومصر المقاصة قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها 17 يوليو الجارى بالمغرب، وتأهل الأهلى بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبي في مباراة الإياب.