شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحسم بديل إمام عاشور فى مران اليوم قبل مواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، بديل إمام عاشور، لاعب وسط الأبيض، الذى سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، بعدما تأكد غيابه عن الفريق بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مشاركته مع الأبيض فى المباراة الأخيرة أمام مصر المقاصة، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

من المقرر، أن يختار كارتيرون بديل إمام عاشور فى مران الزمالك المقرر إقامته اليوم السبت، حيث يدرس المدرب الفرنسى الدفع بواحد من الثلاثى محمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر، إلى جوار طارق حامد، فى وسط ملعب الأبيض أمام غزل المحلة، لتعويض غياب إمام عاشور الذى اعتمد عليه فى هذا المركز خلال المباريات الماضية.

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز على غزل المحلة واقتناص الثلاثة نقاط، حيث أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، للاعبين على ضرورة حصد الثلاثة نقاط أمام غزل المحلة، لمواصلة الانتصارات فى المسابقة المحلية عقب الفوز فى المباراة الماضية على مصر المقاصة، ليواصل الأبيض تصدره لجدول ترتيب المسابقة برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، حيث يسعى الأبيض للمنافسة على لقب الدورى هذا الموسم واستغلال تعادل بيراميدز مع الأهلى، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضى، بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من المسابقة المحلية، ليحتل الأحمر المركز الثالث فى جدول المسابقة برصيد 42 نقطة، إلا أن الأحمر ما زال له 7 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 20 مباراة فقط حتى الآن.