شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة سموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،السبت، معسكر مغلق استعداداً لخوض مباراة سموحة، ويستعيد فريق الأهلى جهود نجمه أيمن أشرف فى مواجهة سموحة المقرر لها التاسعة مساء يوم الأحد المقبل بالجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستجمعهما على استاد الإسكندرية، بعدما غاب عن مواجهة بيراميدز بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الزمالك التى انتهت بالتعادل 1-1 فى مايو الماضى.

على صعيد مباراة بيراميدز ، أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن حزنه لتعادل فريقه مع بيراميدز بهدفين لكل فريق، مؤكدا أنه غير سعيد، مضيفا: "أهدرنا المباراة في آخر ثلاث دقائق، ولم نتحكم في إيقاع اللقاء ولعبنا بزيادة لاعب، والمباراة كانت مهمة وصعبة للغاية".

وقال موسيماني، "إن الأهلي ترك السيطرة لبيراميدز في آخر دقائق من المباراة، وعلينا تقبل الأمر من أجل الاستمرار، وهذه الأمور تحدث مع الفرق الكبرى".

وتابع: "سنعاتب أنفسنا ونصحح الأخطاء وكان لدينا سوء حظ مرتين مع لاعبين كبار، علي معلول الذي أهدر ركلة جزاء، ومحمد الشناوي الذي ارتكب الخطأ، ولكن الشناوي تصدى لهجمة خطيرة في المباراة الماضية، ومعلول سجل ركلة جزاء، وأرفض توجيه أصابع الاتهام لأحد من اللاعبين ولدينا طريق طويل لإكماله".

وشدد على أن الشناوي حارس مرمى كبير، والأهلي لا يفكر في ضم حارس مرمى بسبب ارتكاب خطأ من الشناوي، الأهلي فريق كبير وفاز على الزمالك في غياب الشناوي وكان يتواجد علي لطفي وهو حارس مميز. أكمل: "التكتيك اليوم لم يكن جيدا والإعلام يهاجم اللاعبين بعد أداء مباراة بيراميدز".