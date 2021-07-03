شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دجلة يحاضر لاعبيه بالفيديو قبل مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد عبد الباقي جمال، المدير الفني لفريق وادي دجلة، محاضرة بالفيديو للاعبيه اليوم، لشرح نقاط القوة والضعف في فريق المقاصة قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين بعد غد الاثنين، في الجولة 28 من الدورى الممتاز هذا الموسم.

وحرص جمال على تحفيز لاعبيه للفوز على مصر المقاصة بعدما زادت نتائج الفرق المتنافسة في القاع من موقف دجلة تعقيدا، حيث فاز الانتاج الحربي في الجولة الماضية وفاز البنك الأهلى أخر مباراتين كما نجح أسوان في خطف نقطة ثمينة من سيراميكا.

ونجح فريق وادي دجلة في كسر "نحس" النتائج السيئة التي تلازمه في الدوري منذ قرابة الثلاثة أشهر، عقب الفوز على فريق أسوان برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب زهرة الجنوب.

وكان آخر فوز لدجلة بالدورى في السابع من أبريل الماضي على البنك الأهلي برباعية مقابل هدفين، فشل بعدها دجلة في تحقيق الفوز في 7 مباريات متتالية قبل أن ينجح في تحقيق الفوز اليوم الذي يقربه من البقاء بالدورى هذا الموسم.