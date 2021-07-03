بـ 10 لاعبين.. البرازيل تهزم تشيلي وتصطدم ببيرو في نصف نهائي كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تأهل المنتخب البرازيلي لنصف نهائي كوبا أمريكا، بعد الفوز على نظيره التشيلي بنتيجة هدف دن رد، في لقاء أقيم اليوم السبت، في إطار منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب لوكاس باكيتا في الدقيقة 46، ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى نصف نهائي كوبا أمريكا.

وبتلك النتيجة، تأهل منتخب البرازيل إلى نصف نهائي كوبا أمريكا لمواجهة منتخب بيرو والذي تأهل على حساب باراجواي بركلات الترجيح.

ولعب المنتخب البرازيلي بتشكيل مكون من:

"ايديرسون، دانيلو، ما ركينوس، تياغو سيلفا، ريان لودي، كاسيميرو، فريد، خيسوس، نيمار، ريتشارلسون، فيرمينو".

وجاء تشكيل تشيلي على النحو التالي:

"برافو، فرانسيسكو سيرالتا، ميديل، سبياستيان فيجاس، ايسلا،يوجينيو مينا، فيدال، بولجار، ارنجيز، سانشيز، فاراجاس".

ملخص المباراة

خلال الـ 10 دقائق الأولى من زمن اللقاء تقاسم المنتخبين السيطرة على وسط الملعب مع وجود أفضلية نسبية لمنتخب البرازيل، لكنها لم تتحول لهجمات خطيرة.

وأهدر فيرمينو أول فرصة خطيرة له في اللقاء مع حلول الدقيقة 23، حيث أرسل اللاعب نيمار كرة عرضية من الجانب الأيسر لكن فيرمينو فشل في ترويضها لتذهب لخارج الملعب ركلة مرمى.

وكاد يسجل نيمار هدفا للبرازيل في الدقيقة 37، بعد عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء من اللاعب جابرييل جيسوس، حولها نيمار بقدمه لكنها اصطدمت بدفاع تشيلي وخرجت لركلة ركنية.

وجاء الهدف الأول لمنتخب البرازيل عن طريق اللاعب لوكاس باكيتا في الدقيقة 46 والذي دخل بديلا مع بداية الشوط الثاني، بصناعة رائعة من اللاعب نيمار دا سليفا.

وفي الدقيقة 48، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه جابرييل جيسوس، بعد تدخل عنيف ضد إيوجينيو مينا لاعب منتخب تشيلي.