شاهد فيديو اهداف مباراة البرازيل وتشيلي في كوبا امريكا 2021..باكيتا ينقذ الموقف!

شاهد فيديو اهداف مباراة البرازيل وتشيلي في بطولة كوبا أمريكا 2021 التي انتهت بفوز صعب للسامبا بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم صباح اليوم السبت 3-7-2021 في الدور ربع النهائي.

عبر المنتخب البرازيلي إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2021 بعد فوزه بهدف دون رد على تشيلي، سجله لاعب وسط ميلان السابق وأولمبيك ليون لوكاس باكيتا.

وجاء هدف البرازيل الوحيد بعد دقيقة واحدة من مشاركة لوكاس باكيتا بدلاً من مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو مطلع الشوط الثاني، بعدما قام بعملية ثنائية بينه وبين نيمار دا سيلفا على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 46.

لكن فرحة التقدم لم تدم أكثر من 3 دقائق بعد تعرض مهاجم مانشستر سيتي جابريل جيسوس للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة، ليكمل منتخب البرازيل المباراة بعشرة لاعبين.

وألغى الحكم هدفًا للمنتخب التشيلي في الدقيقة 62 بعد مراجعة تقنية الفار، كان إدواردو فارجاس قد سجله بعد دقائق من خروج أليكسيس سانشيز.

وأقيمت مباراة البرازيل وتشيلي على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو بمدينة جويانيا في البرازيل، دون حضور الجماهير بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا داخل بلاد السامبا.

شاهد فيديو اهداف مباراة البرازيل وتشيلي