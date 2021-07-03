كوبا امريكا 2021 | البرازيل تهزم تشيلي بهدف باكيتا وتتأهل بصعوبة رغم النقص العددي

تعرف على نتيجة مباراة البرازيل وتشيلي في بطولة كوبا أمريكا 2021 التي أقيمت صباح اليوم السبت 3-7-2021 في الدور ربع النهائي.

عبر المنتخب البرازيلي إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2021 بعد فوزه بهدف دون رد على تشيلي، سجله لاعب وسط ميلان السابق وأولمبيك ليون لوكاس باكيتا.

وجاء هدف البرازيل الوحيد بعد دقيقة واحدة من مشاركة لوكاس باكيتا بدلاً من مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو مطلع الشوط الثاني، بعدما قام بعملية ثنائية بينه وبين نيمار دا سيلفا على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 46.

لكن فرحة التقدم لم تدم أكثر من 3 دقائق بعد تعرض مهاجم مانشستر سيتي جابريل جيسوس للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة، ليكمل منتخب البرازيل المباراة بعشرة لاعبين.

وألغى الحكم هدفًا للمنتخب التشيلي في الدقيقة 62 بعد مراجعة تقنية الفار، كان إدواردو فارجاس قد سجله بعد دقائق من خروج أليكسيس سانشيز.

وأقيمت مباراة البرازيل وتشيلي على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو بمدينة جويانيا في البرازيل، دون حضور الجماهير بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا داخل بلاد السامبا.

ونقل بث مباشر مباراة البرازيل وتشيلي في بطولة كوبا أميركا 2021، على قناة بي إن سبورتس ماكس 5 و6، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما نقل على سبورت تي في 2 البرتغالية.

وحفل دفتر المواجهات المباشرة بين البرازيل وتشيلي بـ 22 مباراة في بطولة كوبا أمريكا فقط، حيث سجلت أول 11 مباراة بين المنتخبين ضمن البطولة الأعرق في القارة اللاتينية.

والبداية كانت في كوبا أمريكا نسخة 1916، وانتهى اللقاء حينها بالتعادل الإيجابي (1-1)، قبل أن تسجل البرازيل 3 انتصارات متتالية على تشيلي في ثلاثة نسخ 1917، 1919، و1920، وبنتائج (5-0)، (6-0)، و(1-0).

وتعادل المنتخبان من جديد بنتيجة (1-1) في كوبا أمريكا 1922، وعادت البرازيل بعدها لتحقق 6 انتصارات متتالية على المنتخب التشيلي وذلك في النسخ التالية: 1937، 1942، 1945، 1946، 1949، و1953.

ونجح منتخب تشيلي في تحقيق الفوز الأول على المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا نسخة 1956 بنتيجة (4-1)، ولكن ثأر السيليساو سريعًا بتحقيق الانتصار العاشر والحادي عشر في نسختي 1957، و1959.

استمر بعد ذلك غياب المواجهات المباشرة بين البرازيل وتشيلي ببطولة كوبا أمريكا لمدة 19 عامًا، وفي نسخة 1987 تقابلا من جديد وتمكن ذا ريد وان من تحقيق الانتصار بنتيجة (4-0).

وتواجه منتخب البرازيل وتشيلي للمرة الـ15 في بطولة كوبا أمريكا نسخة 1991، وفاز راقصو السامبا بهدفين نظيفين، بينما سجل المنتخب التشيلي انتصاره الثالث في تاريخ المواجهات المباشرة بنسخة 1993، وبنتيجة (3-2).

وفي كوبا أمريكا 1999 و2004، تمكن منتخب البرازيل من تحقيق الفوز على تشيلي بنفس النتيجة (1-0).

وشهدت بطولة كوبا أمريكا 2007 آخر مواجهات البرازيل أمام تشيلي، حيث تواجها في دور المجموعات وفازت السامبا (3-0)، وتقابل من جديد في نفس النسخة.