مشاهدة مباراة البرازيل وتشيلي في بث مباشر اليوم ببطولة كوبا امريكا 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر ومشاهدة مباراة البرازيل وتشيلي في بطولة كوبا أمريكا 2021 المقرر لها اليوم السبت 3-7-2021 في الدور ربع النهائي.

تُقام مباراة البرازيل وتشيلي على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو بمدينة جويانيا في البرازيل، دون حضور الجماهير بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا داخل بلاد السامبا.

ويحين موعد مباراة البرازيل وتشيلي، اليوم السبت 3 يوليو 2021 في تمام الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، 02:00 بتوقيت مصر، 03:00 بتوقيت السعودية، 04:00 صباحًا بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة البرازيل وتشيلي في بطولة كوبا أميركا 2021، على قناة بي إن سبورتس ماكس 5 و6، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على سبورت تي في 2 البرتغالية.

حفل دفتر المواجهات المباشرة بين البرازيل وتشيلي بـ 21 مباراة في بطولة كوبا أمريكا فقط، حيث سجلت أول 11 مباراة بين المنتخبين ضمن البطولة الأعرق في القارة اللاتينية.

والبداية كانت في كوبا أمريكا نسخة 1916، وانتهى اللقاء حينها بالتعادل الإيجابي (1-1)، قبل أن تسجل البرازيل 3 انتصارات متتالية على تشيلي في ثلاثة نسخ 1917، 1919، و1920، وبنتائج (5-0)، (6-0)، و(1-0).

وتعادل المنتخبان من جديد بنتيجة (1-1) في كوبا أمريكا 1922، وعادت البرازيل بعدها لتحقق 6 انتصارات متتالية على المنتخب التشيلي وذلك في النسخ التالية: 1937، 1942، 1945، 1946، 1949، و1953.

ونجح منتخب تشيلي في تحقيق الفوز الأول على المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا نسخة 1956 بنتيجة (4-1)، ولكن ثأر السيليساو سريعًا بتحقيق الانتصار العاشر والحادي عشر في نسختي 1957، و1959.

استمر بعد ذلك غياب المواجهات المباشرة بين البرازيل وتشيلي ببطولة كوبا أمريكا لمدة 19 عامًا، وفي نسخة 1987 تقابلا من جديد وتمكن ذا ريد وان من تحقيق الانتصار بنتيجة (4-0).

وتواجه منتخب البرازيل وتشيلي للمرة الـ15 في بطولة كوبا أمريكا نسخة 1991، وفاز راقصو السامبا بهدفين نظيفين، بينما سجل المنتخب التشيلي انتصاره الثالث في تاريخ المواجهات المباشرة بنسخة 1993، وبنتيجة (3-2).

وفي كوبا أمريكا 1999 و2004، تمكن منتخب البرازيل من تحقيق الفوز على تشيلي بنفس النتيجة (1-0).

وشهدت بطولة كوبا أمريكا 2007 آخر مواجهات البرازيل أمام تشيلي، حيث تواجها في دور المجموعات وفازت السامبا (3-0)، وتقابل من جديد في نفس النسخة.

البرازيل 1-0 تشيلي

ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو (مدينة جويانيا – البرازيل)

كوبا امريكا 2021 (ربع النهائي)

انتهت

اهلا بكم في هذا البث المباشر لقمة مباريات اليوم بين البرازيل وتشيلي في كوبا أمريكا 2021.

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تشكيلة البرازيل

إيدرسون

رينان لودي – تياجو سيلفا – ماركينيوس – دانيلو

فريد – كاسيميرو

ريتشارلسون – روبرتو فيرمينو – جابريل جيسوس

نيمار جونيور

تشكيلة تشيلي

كلاوديو برافو

إوجينيو مينا – سيباستيان فيجاس – جاري ميديل – فرانشيسكو سيرايتا – ماوريسيو إيسلا

أرتورو فيدال – إيريك بولجار – تشارلز آرانجويز

أليكسيس سانشيز – إدواردو فارجاس

ملخص المباراة

الدقيقة 45 | انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي

الدقيقة 46 | أول تغيير في المباراة بنزول لوكاس باكيتا بدلاً من روبرتو فيرمينو.

الدقيقة 46 | تغيير أول في تشيلي بزول بريريتون بدلاً من اليكسيس سانشيز.

الدقيقة 46 | جووووووووول…أول لمسة من لوكاس باكيتا، البرازيل تتقدم 1-صفر.

الدقيقة 46 | صنع الهدف نيمار دا سيلفا بعد عملية ثنائية مع باكيتا على حدود المنطقة.

شاهد فيديو اهداف مباراة البرازيل وتشيلي في كوبا امريكا 2021..باكيتا ينقذ الموقف!

الدقيقة 48 | بطاقة حمراء مباشرة لمهاجم البرازيل جابريل جيسوس.

الدقيقة 58 | بطاقة صفراء للاعب تشيلي فرانشيسكو سيرالتا.

الدقيقة 63 | هدف ملغي لمهاجم تشيلي إدوارد فارجاس.

الدقيقة 64 | ثاني تغييرات تشيلي بنزول كارلوس بالاسيوس بدلاً من سيباستيان فيجاس.

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