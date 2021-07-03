شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: لاعبي الأهلي مهددون بالمشاركة في أولمبياد طوكيو .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن تهديد واضح وصريح للاعبي الأهلي المتواجدين في القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو، بعدم مشاركتهم في دورة الألعاب الأولمبية باليابان.

وقال شوقي غريب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، إن تأجيل الإعلان عن اختيار الشناوي، كان لحين التأكد من وصول الأهلي لنهائي إفريقيا، ولاعبو الأحمر سيصلون طوكيو يوم 18 يوليو وأي تأخير لن يجعلهم يشاركون بمباراة إسبانيا يوم 22 من نفس الشهر.