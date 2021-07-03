شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدافع عن رمضان صبحي بعد هجوم جماهير الأهلي ووسط أنباء انتقاله لميت عقبة.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دافعت قناة الزمالك عن الاعب رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي السابق، وبيراميدز الحالي، خاصة بعد الهجوم الذي تعرض له اللاعب من بعض جماهير النادي الأهلي المتواجدة خلال لقاء بيراميدز والأهلي، مساء الخميس الماضي والذي أقيم على أرض ملعب ستاد الدفاع الجوي وانتهى بالتعادل الإيجابي 2/2. وعنون تقرير إذاعي لبرنامج خالد الغندور، على قناة الزمالك مساء أمس، «رمضان صبحي مستباح إعلاميا.. وهو إضافة لأي فريق».