شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 .. تعرف على المواعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مباريات منتخب مصر الأولمبي في دورة أولمبياد طوكيو 2020، أصبحت محل اهتمام عشاق الكرة المصرية خاصة بعدما أزاح شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، الستار عن القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة.

وتضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأوليمبي هم: محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، ومحمود حمدي الونش مدافع الزمالك.

ومن المقرر بدء تجمع الفريق يوم الخميس المقبل 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.

وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:

لحراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

يلعب المنتخب الأوليمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا. ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأولمبية في الفترة من 23 يوليو الجاري حتى الثامن من أغسطس المقبل.

مباريات منتخب مصر في طوكيو 2020:

الخميس 22 يوليو.. مصر ضد إسبانيا الساعة 9:30 صباحا

الأحد 25 يوليو.. مصر ضد الأرجنتين الساعة 9:30 صباحا

الأربعاء 28 يوليو.. مصر ضد أستراليا الساعة 1:00 ظهرا