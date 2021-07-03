عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بيرو تبلغ قبل نهائي كوبا أمريكا بالفوز على باراجواي بركلات الترجيح

السبت 3 يوليه 2021

الخليج 365

فازت بيرو 4-3 على باراجواي بركلات الترجيح لتبلغ قبل نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم، الجمعة، بعد التعادل 3-3 في مواجهة مثيرة.



وافتتح جوستافو جوميز التسجيل لباراجواي بعد عشر دقائق لكن ثنائية جيانلوكا لابادولا منحت التفوق لبيرو قبل طرد جوميز في نهاية الشوط الأول.

وأدرك جونيور ألونسو التعادل لباراجواي بعد تسع دقائق من الشوط الثاني لكن بيرو استعادت التقدم عندما غيرت تسديدة يوشيمار يوتون اتجاهها إلى داخل مرمى أنطوني سيلفا في الدقيقة 80.

وعندما بدا أن المباراة في طريقها للنهاية أدركت باراجواي التعادل في الدقيقة الأخيرة بهدف جابرييل أفالوس بعد لحظات من طرد أندريه كارييو لاعب بيرو.

وتلعب بيرو في الدور قبل النهائي ضد تشيلي أو البرازيل حاملة اللقب.