شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة دجلة رداً على اهتمام الزمالك: حلم لأي لاعب.. ولكن موقفنا صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد رضا نجم فريق وادي دجلة المرشح للانتقال للزمالك على اهتمام القلعة البيضاء به والرغبة في ضمه قائلا: "أسمع عن اهتمام الزمالك أخر موسمين ويتحدث معي بعض الأشخاص بشكل ودي، لكن لم يتقدم الزمالك بعرض رسمي لدجلة حتى الآن".

وأضاف رضا في تصريحات لليوم السابع: "حلم لأي لاعب الانضمام للزمالك، لكنى حاليا أركز في فريقي للخروج من دائرة الخطر وضمان البقاء في الدوري، بعدها يمكن مناقشة العرض مع إدارة دجلة التي تتعامل مع مثل هذه المواقف باحترافية شديدة".

وتابع موهبة دجلة وصاحب هدفين لفريقه أمام أسوان في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين: "أنا لاعب محترف ومرتبط بعقد طويل مع دجلة، لو رأت الإدارة أن العرض المقدم مناسب لها ولي ستوافق عليه، وكم من مواقف مشابهة شاهدنا فيها دجلة لا يقف أمام مستقبل اللاعبين بدليل كل المواهب التي خرجت منه للاحتراف في القطبين".

وأكد محمد رضا أن مباراة دجلة ومصر المقاصة المقرر لها الاثنين المقبل على استاد السلام، هى أهم مباراة لفريقه هذا الموسم، قائلا: "مباراتنا مع المقاصة صعبة جدا، وشعارنا فيها نكون أو لا نكون، سيكون علينا الفوز للاستمرار فى تمسكنا بحلم البقاء بالدوري في هذا الموسم الصعب والمضغوط".

وأكمل موهبة وادى دجلة، أن الفوز على أسوان برباعية مقابل هدف فى المباراة الماضية، حسَّن من الحالة النفسية والفنية للاعبين، وأعاد الثقة لمنظومة الكرة بالكامل، موضحا أن الفوز يزيد من الضغوط على اللاعبين أيضا، لأنه أثبت بأنهم قادرون على تحقيق أهداف النادى".

وحفزت إدارة نادى وادى دجلة لاعبى الفريق للفوز على مصر المقاصة بصرف مكافآت 3 مباريات دفعة واحدة حال الفوز على الفريق الفيومى ومواصلة الصحوة التى بدأها الفريق بالفوز فى اللقاء الأخير على أسوان برباعية فى ملعب زهرة الجنوب أقصى صعيد مصر.

ويلتقى دجلة مع المقاصة مساء الاثنين المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، وهي المباراة التى يأمل فيها الفريق الدجلاوى فى تحقيق الانتصار الثانى على التوالى للخروج من دائرة الهبوط.