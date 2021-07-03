شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحذر لاعبى الاتحاد السكندرى من صحوة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، لاعبيه من صحوة فريق الإسماعيلى قبل المباراة التى تجمع الفريقين الإثنين المقبل، فى إطار الجولة 28 من الدورى الممتاز هذا الموسم.

وأوضح العميد، للاعبيه أن مباراة الإسماعيلى قمة جماهيرية كبيرة تحظى باهتمام زائد من جماهير الاتحاد، لذلك أى نتيجة غير الفوز بها غير مقبول خاصة بعد التعادل المخيب أمام المحلة فى الجولة الماضية.

وطالب حسام حسن، من اللاعبين ضرورة استغلال أنصاف الفرص للتسجيل دون تعقيد المباراة، محذرا خط الدفاع من غياب التركيز أمام فريق ومدرب يهوى البناء المنظم والتدرج بالكرة والاستحواذ.

وانتهت مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندرى بالتعادل الإيجابى 1/1، وذلك فى لقائهما على ملعب المحلة ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت الأهداف عن طريق خالد الغندور، مهاجم فريق الاتحاد السكندرى، فى الدقيقة 21، عقب استغلال كرة عرضية من قِبَل صبرى رحيل، بينما جاء هدف التعادل عن طريق هشام عادل لاعب فريق غزل المحلة بالدقيقة 52 عقب تسديدة رائعة بمرمى الحارس محمد صبحى، وأهدر فتحى مبروك ركلة جزاء فى الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة بينما يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 38 نقطة.