شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم السبت، فريق المقاولون العرب، معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الطلائع في مباراة الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام والمقرر إقامتها على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، طالب عماد النحاس المدير الفني للفريق، لاعبي ذئاب الجبل، بضرورة استعادة طريق الانتصارات أمام الطلائع بعد التعادل في أخر مباراتين بالدوري.

وحذر النحاس من حالة الصحوة الفنية التي يعيشها فريق الطلائع تحت قيادة عبد الحميد بسيوني، على الرغم من خسارته الأخيرة أمام البنك الأهلي بهدفين نظيفين، خاصة وأن تلك الهزيمة ستخلق دوافع كبيرة للفوز لدى لاعبي الطلائع.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 29 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 25 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 7 مباريات وتعادل فى 8 أخرى، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفا، واستقبلت شباكهم 32 هدفا أخرى.

وخلال الدور الثانى خاض المقاولون العرب 8 مباريات، فازوا فى 3 مباريات وتعادلوا فى 5 أخرى، وحافظ ذئاب الجبل على سجلهم الخالى من الهزائم منذ انطلاق الدور الثاني.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن عماد النحاس، مدرب ذئاب الجبل، مستمر مع الفريق، مشيرا إلى أن الشائعات التى يتم ترديدها باستمرار عن رحيله تؤثر سلبا على نفسية واستقرار اللاعبين وهو ما لا يقبله.

وقال عادل، فى تصريحات لـ"الخليج 365": هناك إصرار من الجميع على سؤالنا عن عماد النحاس، ولا نعرف السبب، هل هناك معلومات لديهم على رحيل النحاس، أنا لا أعلم، والمعلومات التى لدى هو استمرار النحاس معنا، والتعاقد بين طرفين ليس مشكلة، من الممكن أن يتم فسخه فى أى وقت بسبب شرط جزائي.