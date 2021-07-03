شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل استعداداته لمباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وأخطر الجهاز الإداري اللاعبين بموعد التجمع في الرابعة مساء، على أن تبدأ التدريبات في الخامسة مساءً.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الزمالك المركز الأول في الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة.