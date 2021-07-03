شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوجه رسالة نارية جديدة لـ محمد الشناوي بعد كارثة بيراميدز في الدوري.. صورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الحساب الرسمي للنادي الأهلي، رسالة جديدة إلى محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب المصري، والأهلي، عقب كارثة بيراميدز الذي وقع فيها الحارس الدولي ومنحت فريق بيراميدز نقطة التعادل في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني خلال اللقاء الذي أقيم مساء الخميس الماضي على أرض ملعب ستاد الدفاع الجوي. وقال الحساب الرسمي للنادي الأهلي على فيسبوك للشناوي، نحن نثق بك.