فضيحة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب «الفتاة الألمانية الباكية» في يورو 2020

الشارقة - اميمة ياسر -

تُعد صورة المشجعة الألمانية الصغيرة التي تبكي بين ذراعي والدها في دور الـ16 واحدة من أكثر اللحظات المؤثرة في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وكان المنتخب الإنجليزي قد فاز على نظيره الألماني في دور الـ 16 من يورو 2020 في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء الماضي على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.

وعقب نهاية المباراة، أظهر المخرج على لوحة النتائج مشهد المشجعة الألمانية الصغيرة وهي تبكي بحرقة على خسارة منتخب بلادها بين ذراعي والدها.

وأثارت تلك اللقطة فضيحة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، سلّط موقع "يورو سبورت" الضوء عليها.

وقال الموقع إن تويتر ضج بالعديد من المنشورات المسيئة من قبل بعض المشجعين الإنجليز ساخرين من حزن الفتاة الألمانية الصغيرة.

وأشار الموقع إلى أن بعض المشجعين الإنجليز أشاروا نحو ألمانيا في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، حيث كتب أحدهم: "أين كانت دموعك عندما قتل هتلر الملايين؟"، فيما علّق آخر: "هل تعتقد أننا نسينا أن جدك قتل آن فرانك، النازية الصغيرة".

على الجانب الآخر، ظهر العديد من المشجعين الإنجليز المدافعين عن المشجعة الألمانية الحزينة واعتبر التعليقات التي طالتها فضيحة.

وكتب أحدهم: "المشجعون الإنجليز يسخرون من فتاة صغيرة من ألمانيا هل نسيتم الإخفاقات العديدة لمنتخب إنجلترا؟".

وكانت إنجلترا قد فازت على منتخب "المانشافت" بهدفين ظيفين، للمرة الأولى في آخر ثماني مواجهات بين المنتخبين على ملعب ويمبلي.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإنجليزي في الدور ربع النهائي من البطولة القارية على أرضية ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما في الـ3 من يوليو المقبل، نظيره الأوكراني الذي أطاح بمنتخب السويد من البطولة.