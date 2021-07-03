في بيان رسمي.. الزمالك يكشف حقيقة رحيل الونش وزيزو إلى الدوري السعودي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف نادي الزمالك حقيقة موافقته على إعارة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، أحمد سيد زيزو ومحمد حمدي الونش، بعد تجديد تعاقدهما مؤخراً.

وأصدرت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بياناً اليوم الجمعة، ردت فيه على الأنباء المترددة حول موافقة النادي على إعارة الونش للنصر السعودي وزيزو لاتحاد جدة.

وأكد البيان أن ما تردد عار من الصحة ولا يوجد أي اتفاق أو مفاوضات مع نادي النصر السعودي لإعارة محمود حمدي الونش بعد التجديد له، ومع نادي اتحاد جدة السعودي لإعارة أحمد سيد زيزو.

وكانت وسائل إعلامية قد تداولت أنباء عن اقتراب أحمد سيد زيزو، من الانضمام إلي فريق اتحاد جدة السعودي لمدة موسم علي سبيل الإعارة، وذلك بعد تجديد تعاقده مع الأبيض.