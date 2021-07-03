جماهير الأهلي تدعم الشناوي أثناء خروجه من الملعب.. وأول رد فعل من النادي الأحمر بعد الخطأ الكارثي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ساندت جماهير النادي الأهلي، المتواجدة في مدرجات ملعب ستاد السلام، محمد الشناوي، حارس الفريق الأحمر، عقب الخطأ الكارثي الذي ارتكبه خلال لقاء الأهلي وبيراميدز والذي أقيم مساء الخميس، وانتهى بالتعادل الإيجابي 2/2.

ونال الحارس عددا من الهتافات المساندة له أثناء مغادرته للملعب، وردد البعض: «ولا يهمك يا شناوي.. ولا يهمك يا شنو».

وفي سياق متصل، دعم الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، محمد الشناوي وقال: قائد فريقنا.. حارس مصر الأول.. نثق بك.

وتسبب الشناوي في الهدف الثاني لبيراميدز، في الوقت بدل الضائع، وضياع نقطتين للمارد الأحمر خلال سباق الدوري.

كما تصدر هاشتاج #ادعم_الشناوي قائمة الأكثر تداولا على تويترـ وجاءت أبرز التعليقات: "‏الجميع يخطئ لكن الكبار هم من يتعلموا من أخطائهم وأنت كبير القوم وحارسنا الأمين"، "‏ماتش وعدى.. ركز في اللي جاي اهم يا شناوي وان شاء الله تكون سبب في تتويجنا بالعاشرة يا حارس مصر الاول ".

وانتهت أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد الأهلي الى النقطة 42 ويحتل المركز الثالث كما هو، بينما يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 35 محتلاً المركز الـ 9