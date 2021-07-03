رسالة من شريف إكرامي لـ محمد الشناوي بعد خطأه الفادح أمام بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر -

حرص شريف إكرامي، حارس مرمى فريق بيراميدز، على دعم زميله السابق في الأهلي، محمد الشناوي، وذلك بعد الخطأ الفادح الذي وقع فيه خلال مباراة فريقه أمام النادي السماوي، والتي أقيمت مساء أمس الخميس، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ونشر إكرامي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" صورة تجمعه بمحمد الشناوي، معلّقاً عليها بالقول: كل التوفيق في النهائي والأولمبياد يا بطل.. ابق قويًا يا أخي".

ومن المنتظر ان يحرس الشناوي عرين الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام فريق كايرز تشيفز الجنوب أفريقي.

كما ظهر إسم الشناوي ضمن القائمة الأولى للمنتخب الأولمبي التي تم إرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، ويعد هو الأبرز للمشاركة، حيث سيتم اعلان القائمة النهائية خلال ساعات.

وشهد الوقت المحتسب بدل الضائع لمباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة رقم 27 من مسابقة الدوري الممتاز، خطأ فادح من محمد الشناوي عندما فشل في السيطرة على الكرة من زميله رامي ربيعة، لينقض عليها البوركينابي إيريك تراوري لاعب بيراميدز ويضع الكرة داخل الشباك.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليحافظ الأهلي على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بينما صعد بيراميدز للمرز العاشر في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة.