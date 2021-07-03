ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تعادل فريقا الأهلي وبيراميدز، بهدفين لكل منهما، في المباراة أقيمت، مساء الخميس، بملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الـ 27 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء التقدم لبيراميدز بالهدف الأول عن طريق إبراهيم عادل في الدقيقة 47، ثم تعادل سريعًا حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 50.

وعاد محمود كهربا بتسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 81، وأخيرًا نجح إيريك تراوري في استغلال خطأ فادح من محمد الشناوي، وأحرز هدف التعادل لبيراميدز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وبهذا التعادل احتل الأهلي المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 20 مباراة، بينما يحتل بيراميدز المركز العاشر برصيد 35 نقطة من 23 لقاء.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز:

1- الزمالك 61 نقطة، من 27 مباراة.

2- المصري في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، من 27 مباراة.

3- الأهلي في المركز الثالث برصيد 42 نقطة، من 20 مباراة.

4- سموحة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، من 27 مباراة.

5- الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 38 نقطة، من 27 مباراة.

6- إنبي في المركز السادس برصيد 37 نقطة، لعب 27 مباراة.

7- مصر للمقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقط، لعب 26 مباراة.

8- بيراميدز في المركز الثامن برصيد 35 نقطة، لعب 23 مباراة.

9-الجونة في المركز التاسع برصيد 35 نقطة، لعب 27 مباراة.

10- طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 34 نقطة، لعب 27 مباراة.

11- الإسماعيلي في المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة، لعب 26 مباراة.

12- سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 32 نقط، لعب 26 مباراة.

13- غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة، لعب 27 مباراة.

14- المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة، لعب 25 مباراة.

15- أسوان في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة، لعب 26 مباراة.

16- وادي دجلة في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة، لعب 26 مباراة.

17- البنك الأهلي في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة، لعب 25 مباراة.

18- الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة، لعب 25 مباراة.

ترتيب الهدافين

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وبيراميدز:

1 -أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا - 14 هدفا.

2 -أشرف بن شرقي - الزمالك - 12 هدفا.

3 -أحمد سمير (طلائع الجيش)- عمر كمال (المصري) ، لكل منهما 11 هدفا.

4 - عمرو جمال (طلائع الجيش) - مصطفى فتحي (سموحة) - رامي صبري (انبي)، لكل منهم 10 أهداف.

5 محمد شريف (الأهلي) - يوسف أوباما (الزمالك) - باسم مرسي (مصر للمقاصة) - حسام حسن (سموحة) فخر الدين بن يوسف (الإسماعيلي)، لكل منهم 9 أهداف.

6 -أحمد علي (البنك الأهلي)- شيميلس بيكلي (مصر المقاصة)، لكل منهما 8 أهداف.

7- رمضان صبحي (بيراميدز ) – شكري نحيب (الإسماعيلي)- عمر السعيد (الجونة)، رزاق سنسبة (الإتحاد السكندري)، أحمد حمدي عبد القادر (سموحة) ، لكل منهم 7 أهداف.