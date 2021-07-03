وسائل إعلام تكشف حقيقة رحيل زيزو والونش عن الزمالك بعد تجديد تعاقدهما

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية حقيقة ما تردد حول نية نادي الزمالك إعادة لاعب الفريق الأول لكرة القدم أحمد سيد زيزو، وزميله بالفريق محمود حمدي الونش، وذلك بعد تجديد تعاقدهما.

ونقل موقع "يلا كورة" عن مصدر داخل نادي الزمالك قوله إن كل الأخبار المنتشرة بخصوص إعارة زيزو والونش للدوري السعودي "غير صحيحة".

وأضاف المصدر: "تم التجديد لزيزو والونش من أجل دعم الفريق، ولا يوجد أي نية لرحيلهما على سبيل الإعارة أو البيع".

وكان الزمالك مدد تعاقده مع أحمد سيد زيزو لمدة ثلاث سنوات مقبلة، ليستمر بين أسوار القلعة البيضاء حتى 2025.

كما قام الزمالك بتمديد عقد مدافعه محمود حمدي الونش لمدة ثلاث سنوات مقبلة حتى 2025.

وكانت وسائل إعلامية قد تداولت أنباء عن اقتراب أحمد سيد زيزو، من الانضمام إلي فريق اتحاد جدة السعودي لمدة موسم علي سبيل الإعارة، وذلك بعد تجديد تعاقده مع الأبيض.