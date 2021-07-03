بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش يواصل حملة الدفاع عن لقبه وتأهل سهل لسابالينكا وشفيونتيك

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لندن : واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميًا بنجاح حملة الدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، ببلوغه الدور الرابع اثر تغلبه على الأميركي الصاعد من التصفيات دينيس كودلا 6 4 و6 3 و7 6 (9 7).

وهي المرة الثالثة عشرة التي يبلغ فيها ديوكوفيتش الدور الرابع (ثمن النهائي) في 16 مشاركة متتالية في بطولة ويمبلدون المتوج بلقبها خمس مرات، والمرة الـ55 في بطولات الغراند سلام.

وفرض ديوكوفيتش، الساعي إلى لقبه الكبير الـ20 ومعادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى الذي يتقاسمه منافساه التقليديان السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال، الغائب الأبرز عن ويمبلدون هذا العام، أفضليته في المجموعتين الأولى والثانية وكسبهما بسهولة.

لكن "نولي"، عانى نسبيًا في المجموعة الثالثة التي اضطر خلالها إلى قلب تخلفه 1 4 إلى تعادل 6 6 وفرض شوط فاصل كرر فيه الأمر ذاته عندما تخلف 1 4 قبل أن يحسمه في صالحه 9 7 ليحقق فوزه الـ75 في ملاعب نادي عموم إنكلترا.

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور المقبل مع التشيلي كريستيان غارين.

'وجدت طريقة المرور'

وقال ديوكوفيتش "منذ بداية المجموعة الثالثة، كانت المباراة متقاربة جدا. كان حظه سيئًا بعض الشيء في الشوط الفاصل لأنه كان في المقدمة معظم الوقت، لكنني وجدت طريقة المرور".

وأضاف الصربي الذي يقف على بعد لقبين كبيرين ليصبح الرجل الثالث فقط في التاريخ والأول منذ رود لايفر في عام 1969، يحرز الألقاب الأربعة الكبرى (تواليا أو في عام واحد): "إنها علامة مميزة لكل رياضي محترف أنك لا تستسلم أبدًا. أحاول دائمًا بذل أقصى ما لدي خاصة عند لعب واحدة من أكبر البطولات".

وتابع "عندما كنت طفلاً صغيراً، كنت أحلم بالفوز ببطولة ويمبلدون".

وعانى الروسي أندري روبليف الخامس لبلوغ ثمن النهائي حيث احتاج الى قرابة ثلاث ساعات لتخطي عقبة الإيطالي فابيو فونييني 6 3 5 7 و6 4 و6 2.

وهذه المرة الأولى التي يصل فيها ابن الـ23 عاماً الى هذا الدور في البطولة الإنكليزية التي يشارك في قرعتها الرئيسية للمرة الثالثة (خرج من الدور الثاني عامي 2017 و2019 ولم يتجاوز التصفيات عامي 2015 و2016).

وبعد تحقيقه فوزه الثاني هذا الموسم على فونييني (تغلب عليه في كأس رابطة المحترفين) والثالث فقط من أصل ثماني مواجهات بينهما، يلتقي روبليف الآن الفائز من مواجهة الأرجنتيني دييغو شفارتسمان التاسع والمجري مارتون فوشوفيتش.

وبلغ الدور ذاته الروسي كارن خاتشانوف المصنف 25 بفوزه على الأميركي فرانسيس تيافو 6 3 و6 4 و6 4.

وهي المرة الثانية من أصل أربع مشاركات التي يصل فيها ابن الـ25 عاماً الى الدور الرابع في ملاعب عموم إنكلترا، وهو سيلتقي البريطاني دانيال إيفانز الثاني والعشرين أو الأميركي الآخر سيباستيان كوردا.

جابر تواصل المشوار

وعند السيدات، لم تجد البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية صعوبة تذكر بحجز بطاقتها الى الدور الرابع للمرة الأولى في رابع مشاركة لها (لم تتجاوز سابقاً الدور الثاني)، وذلك بفوزها على ابنة الـ19 ربيعاً الكولومبية ماريا أوساريو سيرانو 6 صفر و6 3 في ساعة و15 دقيقة.

وتلتقي ابنة الـ23 عاماً الفائزة بلقبين هذا العام من أصل 10 في مسيرتها حتى الآن والطامحة لبلوغ ربع النهائي للمرة الأول في الغراند سلام، مع الكازخستانية إيلينا ريباكينا الثامنة عشرة التي فازت بدورها على الأميركية الأميركية شيلبي رودجرز 6 1 و6 4.

وعلى غرار سابالينكا المصنفة رابعة عالمياً، لم تجد البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة سابعة في البطولة صعوبة تذكر في حجز بطاقتها الى الدور الرابع، بفوز ساحق على الرومانية إيرينا بيغو 6 1 و6 صفر.

واحتاجت ابنة العشرين عاماً التي فاجأت العالم بإحرازها لقب بطولة رولان غاروس العام الماضي قبل أن تودّع نسخة هذا العام من ربع النهائي، الى 55 دقيقة فقط لكي تواصل مشوارها على ملاعب عموم إنكلترا.

وتشارك شفيونتيك للمرة الثانية فقط في البطولة الإنكليزية بعد عام 2019 (ألغيت نسخة 2020 بسبب فيروس كورونا) حين انتهى مشوارها عند الدور الأول.

وبلغت الدور ذاته التشيكية كارولينا بليشكوفا الثامنة وذلك للمرة الأولى منذ 2017 حين حققت أفضل نتيجة لها في البطولة الإنكليزية بوصولها الى نصف النهائي، بفوزها السهل أيضاً على مواطنتها تيريزا مارتنيتسوفا 6 3 و6 3 في ساعة و38 دقيقة.

وتلتقي بليشكوفا التي تبقى أفضل نتيجة لها في الغراند سلام وصولها الى نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2016 حين خسرت أمام الألمانية أنجيليك كيربر، في الدور المقبل الأميركية سلون ستيفنز، بطلة فلاشينغ ميدوز لعام 2017 ووصيفة رولان غاروس لعام 2018، أو الروسية ليودميلا سامسونوفا.

وأقصت التوسنية أنس جابر المصنفة 24 عالميًا حاملة اللقب عام 2017 الاسبانية غاربينيي موغوروسا عندما تغلبت عليها 5 7 و6 3 و6 2.

وبعد ان بلغت الدور الثالث للمرة الاولى في البطولة الانكليزية هذا العام، واصلت جابر مشوارها بنجاح محققة فوزها الـ32 هذا العام، وهو الاعلى ضمن دورات رابطة المحترفات بالتساوي مع سابالينكا.

وتلتقي أنس في الدور ثمن النهائي البولندية ايغا شفيونتيك حاملة لقب رولان غاروس 2020.

وفي حادثة غريبة، تقيأت جابر (26 عامًا) خلف الملعب عندما كانت تستعد لترسل كرة المباراة، خسرتها قبل ان تنهيها بنجاح عند الفرصة الثانية.

وقالت أنس التي لعبت للمرة الاولى في مسيرتها في ويمبلدون على الملعب الرئيسي "سنتر كورت" بعد سؤالها عن حالتها ضاحكة "انا بخير، بإمكاني أن ألعب مباراة أخرى...انا سعيدة. انها اول مرة ألعب فيها على الملعب الرئيسي والاجواء والطاقة رائعة، شكرا لكم جميعا".

وتابعت مبتمسة "إنه أفضل يوم في مسيرتي الاحترافية. لا اقول ذلك لتأتوا وتشجعونني في الدور المقبل ولكنه افضل ملعب رئيسي بالنسبة لي، اقول الحقيقة وانا سعيدة جدًا".