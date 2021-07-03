شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: مجموعتنا فى الأولمبياد صعبة.. ولم يكن لدى بديل للشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، إن أحمد حجازى هو كابتن الفريق الوطنى الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، المقرر انطلاقها هذا الشهر، وينافس فيها المنتخب الأولمبى فى مجموعة تضم إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وأضاف شوقى غريب، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم"، على فضائية أون تايم سبورتس: "لم يكن هناك بديل لمحمد الشناوى فى اختياراتى، وأشكر الأندية على التعاون مع المنتخب الأولمبى، والأهلى سيرسل لاعبيه بعد النهائى مباشرة".

وتابع غريب: "وصل خطاب أمس قرار استثنائى بانضمام 4 لاعبين ومن المتاح مشاركتهم فى أى لقاء بالأولمبياد، ومش هنخالط حد، ولازم نتعزل 3 أيام قبل المباراة ونسقنا مع سيد عبد الحفيظ وإدارة النادى بخصوص لاعبيه الأربعة الموجودين فى قائمة المنتخب والذين سيشاركون فى المباراة النهائية لدورى أبطال إفريقيا".

وتابع المدير الفنى للمنتخب الأولمبى: "مجموعة المنتخب الوطنى فى البطولة صعبة للغاية، حيث تضم قائمة المنتخب الأولمبى الإسبانى 6 لاعبين فى الفريق الأول".