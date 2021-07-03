شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: عبد القادر وصادق الاختيار الأول للمنتخب حال وجود إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن أحمد عبد القادر ومحمد صادق الاختيار الأول له حال وجود إصابات في قائمة المنتخب بالأولمبياد التى تنطق فى النصف الثاني من الشهر الجاري.

وأضاف شوقي غريب، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "حجازي والشناوي ومحمد صلاح كانوا الاختيارات الأولى للمنتخب، وتريزيجيه كان ضمن اختياراتي لولا إصابته، ورمضان صبحى قائد ووجوده مطمئن للفريق وفنيا يؤدي المطلوب منه".

وتابع شوقي غريب: "وجود محمد صلاح ومصطفى محمد كانا مصدر قوة للمنتخب بسبب مستواهما الحالي، والثنائي كانا يرغبان في التواجد مع المنتخب الأولمبي، وحتى أمس كنا نحاول مع ناديهما، لكن نظام الدوريين عندهما والظروف كانت خارجة عن إرادتهما".

وتابع: "أشكر الاتحاد السعودي على موافقته على انضمام أحمد حجازي"، وأكمل: "لاعبو الأهلي سيلحقون بالمنتخب، ويجب أن نسافر يوم 17 وأرسلنا للاتحاد الدولي وحصلنا على استثناء يومين على أن يلحق بنا لاعبو الأهلي الذين سيشاركون في نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة استعداداً لخوض أولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها 23 من شهر يوليو الحالي.