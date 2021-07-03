شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: لاعبو الأهلى يصلون طوكيو 18 يوليو بعد نهائى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، إن محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى كان فى أولويات المنتخب ضمن القائمة، موضحا أن لاعبو الأهلى يصلون إلى طوكيو يوم 18 يوليو عقب نهائى إفريقيا.

وأضاف شوقى غريب، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم"، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامى سيف زاهر: "تأجل الإعلان عن اختيار اسم الشناوى لحين التأكد من وصول الأهلى لنهائى إفريقيا".

وتابع شوقى غريب: "تواصلت مع محمد الشناوى عقب مباراة بيراميدز والأخطاء واردة وغير مؤثرة".

وأردف: "فريق إسبانيا به 6 لاعبين من المنتخب الأول، بالإضافة إلى نجوم كثيرة تلعب فى ريال مدريد، هو منتخب كبير ومرشح لحصد ميدالية، والقائمة التى اخترناها بها نفس القوام الذى حصل على بطولة إفريقيا، ودعمناهم بثلاثة عناصر كنا نحتاجهم فى هذه المراكز".

وأتم: "نحن لدينا حراس جيدين ولكن دعمنا بحارس مصر الأول (محمد الشناوى)، ولدينا فى المنطقة الأمامية عناصر جيدة مثل رمضان وطاهر وناصر منسى وإبراهيم عادل، وجميعهم نجوم فى أنديتهم".