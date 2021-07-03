شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يرد على أحمد سمير فرج: محدش طلب تحليلك يا كابتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد أحمد عبد القادر، لاعب الأهلى المعار إلى سموحة، على أحمد سمير فرج لاعب الإسماعيلى بعد انتقاد الأخير لأدائه مع المنتخب الأولمبى، قائلا:" محدش طلب تحليلك لأدائى يا كابتن، وبدعى للمنتخب والله من قلبي إنه يعمل حاجة كويسة".

وكان سمير فرج كتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك منتقدا أداء أحمد عبد القادر: "أحمد عبدالقادر لاعب سموحة لاعب كويس جداً جداً بس معظم الناس كاتبه إنه إزاي مش رايح مع المنتخب طوكيو التجربة الأخيرة والأولى مع المنتخب ضد جنوب أفريقيا ليه تحس اللاعب مكسوف وأداؤه مكانش كويس خالص، باين أوي إنه محتاج وقت عشان ياخد على اللعب الدولى، وده مش عيب نهائي لو كان راح كان هيكون مكان واحد من إبراهيم عادل أو رمضان صبحي أو ناصر ماهر أو صلاح محسن أو عبدالرحمن مجدي، أنا شايف إن كابتن شوقي قراره سليم".

وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي قائمة اللاعبين ال 22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.

تضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.

ومن المقرر بدء تجمع الفريق يوم الخميس المقبل 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.

وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.