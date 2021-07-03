شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواصل التدريبات استعدادا للإسماعيلى وظهور حسام عاشور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري.

وعقد الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حسام حسن اجتماعا طارئا لمناقشة استعدادات الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي وتصحيح الأخطاء.

ويخوض الاتحاد السكندري تدريبات شاقة من أجل تصحيح الأخطاء والتخلص من الأزمات الهجومية في ظل غياب العديد من اللاعبين، بالإضافة إلى معالجة الأخطاء الدفاعية قبل مواجهة الإسماعيلى.

وحرص حسام عاشور، لاعب الفريق، على حضور التدريبات وتدعيم اللاعبين من أجل تحفيزهم قبل مواجهة الإسماعيلي.

وفاز فريق الاتحاد السكندري بقيادة مدربه حسام حسن على مركز شباب سموحة بثلاثية نظيفة في اللقاء الودي الذي جمع بينهما على هامش استعدادات زعيم الثغر لمواجهة الإسماعيلي.

ويدرس حسام حسن لاعبي الإسماعيلي جيدا لمعرفة نقاط القوة والضعف، خصوصا في ظل تألق الدراويش تحت قيادة إيهاب جلال. جاء ذلك بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها نادي سموحة على نظيره الإسماعيلى بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من بطولة الدوري الممتاز.

ويرغب حسام حسن في تحقيق الفوز في اللقاءات المقبلة لضمان تواجد زعيم الثغر في المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري.

ويتجه حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري للاعتماد على عدد من اللاعبين الصاعدين من فريق الشباب "الأمل"، بالنادي لتعويض الغيابات المؤثرة التي ضربت صفوف الفريق مؤخرا وكان آخرهم تأخر عودة الثنائي إيمانويل أكوي وروماريو ولياميز.

ويعاني حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري من غيابات كبيرة في صفوف الفريق الأول وصلت إلى 15 لاعبا ما بين إصابات وتأخر عودة المحترفين.











