شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يعتمد على الناشئين فى الموسم المقبل ترشيدا للنفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادي المقاصة على الاستعانة باللاعبين المميزين من قطاع الناشئين بالنادي الفيومي في الموسم المقبل في ظل السياسة التي تتبعها إدارة المقاصة لترشيد النفقات، بعد الأزمة المالية التي واججها النادي في الموسم الحالي، ووجود مشاكل مالية بسبب عدم التزام الراعي بسداد المستحقات المالية المطلوبة منه.

وجاءت سياسة نادي المقاصة في الاعتماد على الناشئين بعد نجاح تجربة النادي الفيومي في الاعتماد على اللاعبين الصاعدين مثل عبد الله مجدي وسعيد الونش وغيرهم من اللاعبين المميزين فى قطاع الناشئين والموجودين بالفريق الأول.

وأكد مصدر بالمقاصة أن الجهاز الفني للمقاصة ينوي تصعيد مجموعة من اللاعبين الناشئين بنهاية الموسم الحالي خاصة مع ضمان البقاء في الموسم الحالي، من أجل تطعيم الفريق الأول بلاعبين مميزين واكسابهم خبرات اللعب وسط الكبار في دوري الأضواء والشهرة.

وشدد المصدر على أن ما يساعد على تطبيق هذه السياسة هي تواجد محمد عبد الجليل على رأس القيادة الفنية للفريق الفيومي والذي كان يتولى منصب المدير الفني لقطاع الناشئين وعلى دراية بكل اللاعبين المميزين في فرق قطاع الناشئين بالنادي الفيومي.