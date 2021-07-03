شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير فرج: قرار شوقى غريب سليم فى استبعاد أحمد عبد القادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد سمير فرج، لاعب الإسماعيلى السابق، على استبعاد أحمد عبد القادر لاعب الأهلى المعار إلى سموحة من قائمة المنتخب الأولمبى التى تستعد لخوض نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.

وقال سمير فرج عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "أحمد عبد القادر لاعب سموحة لاعب كويس جداً جداً بس معظم الناس كاتبه إنه إزاي مش رايح مع المنتخب طوكيو التجربة الأخيرة والأولى مع المنتخب ضد جنوب أفريقيا ليه تحس اللاعب مكسوف وأداؤه مكانش كويس خالص باين أوي إنه محتاج وقت عشان ياخد على اللعب الدولى وده مش عيب نهائي لو كان راح كان هيكون مكان واحد من إبراهيم عادل أو رمضان صبحي أو ناصر ماهر، أو صلاح محسن أو عبد الرحمن مجدي أنا شايف إن كابتن شوقي قراره سليم".



أحمد سمير فرج

وأعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، قائمة اللاعبين الـ22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.

وتضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش. ومن المقرر بدء تجمع الفريق يوم الخميس المقبل 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.

وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:

حراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.