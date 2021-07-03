منتخب بيرو يضرب موعدا في نصف نهائي كوبا أمريكا على حساب باراجواي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تأهل منتخب بيرو إلى نصف نهائي كوبا أمريكا على حساب باراجواي، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 ، بعدما انتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.

وتقدم جوستافو جوميز بالهدف الأول لمنتخب باراجواي في الدقيقة 11، ليعود منتخب بيرو ويسجل هدفان عن طريق جيانلوكا لابادولا في الدقيقة 21 والدقيقة 40.

ومع حلول الدقيقة 45 أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه جوستافو جوميز لاعب منتخب بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وسجل اللاعب جونيور الونسو الهدف الثاني لمنتخب باراجواي في الدقيقة 54.

وعاد منتخب بيرو ليتقدك عن طريق اللاعب يوشيمار يوتون في الدقيقة80، قبل أن يتعرض زميله في المنتخب كاريلو للطرد في الدقيقة 85.

وسجل هدف التعادل لمنتخب باراجواي اللاعب جبريل أفالوس مع حلول الدقيقة 90.

وبتلك النتيجة، تأهل منتخب بيرو إلى نصف نهائي كوبا أمريكا، ليواجه الفائز من مواجهة البرازيل وتشيلي.