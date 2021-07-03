غريب: صلاح كان يرغب في المشاركة بالأولمبياد.. ومن حق جالاتا سراي الاحتفاظ بمصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه حاول خلال الأيام الماضية مع ليفربول وجالاتا سراي للموافقة على تواجد محمد صلاح ومصطفى في قائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

وقال غريب في تصريحات لقناة أم بي سي مصر:" جميع المحاولات مع ليفربول وجالاتا سراي لم يكتب لها النجاح، لتمسك الناديين بتواجد اللاعبان مع الفريقين في الفترة المقبلة".

وأضاف: " النادي التركي تعاقد مع مصطفى محمد من أجل مشاركته في أوروبا فمن حقه الحفاظ على تواجده معه وكذلك ليفربول".

وأوضح، أن محمد صلاح كان لديه رغبة شديدة بالتواجد مع المنتخب الأولمبي في طوكيو وأيضا مصطفى محمد لكن ما حدث كان خارج عن إرادتهما.

وتابع:" أشكر الاتحاد السعودي للموافقة على تواجد أحمد حجازي بمجرد الاتصال بهم وافقوا على الفور".

وأوضح، أنه حصل على استثناء من اللجنة المنظمة بالموافقة على قدوم لاعبو الأهلي في موعد أقصاه 19 يوليو بدلا من 17 من الشهر الجاري كباقي اللاعبين بسبب ارتباطهم بخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء.

ويشارك المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب في أولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها يوم 23 من شهر يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.

ويتعارض موعد سفر البعثة إلى طوكيو (16 يوليو) مع خوض الأهلي مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والمقرر لها يوم 17 يوليو الجاري في المغرب.

وأتم تصريحاته:" كان في تنسيق تام مع الأهلي لانه يمثل مصر ونتمنى أن يوفق في النهائي وحصد اللقب الإفريقي".