البنك الأهلي يهزم المصري بثنائية في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق البنك الأهلي فوزًا غاليا، مساء اليوم الجمعة، على نظيره المصري البورسعيدي، بنتجية 2-0، في إطار منافسات الجولة الـ 28 بدوري WE المصري.

وسجل اللاعب أحمد علي الهدف الأول لفريق البنك الأهلي في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب كريم بامبو الهدف الثاني في الدقيقة 89.

وبتلك النتيجة، رفع البنك الأهلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد المصري عند 43 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب.

ولعب المصري بتشكيل مكون من:

"عصام ثروت، عمرو موسى ، إسلام صلاح ، كريم العراقى ، أحمد شديد، سعيدو ، إيزى إيميكا ، عمر كمال ، فريد شوقى، جريندو ، أموتو".

و جاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي:

"محمود الزنفلى، عاصم صلاح ، أسامة ، محمد دبش ، أمير مدحت، معروف يوسف ، ، حسام السيد ، محمد حامد ، موسى دياوارا ، فادى فريد ، أحمد علي.

تفاصيل المباراة

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه أحمد شديد قناوي في الدقيقة 21.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نادي البنك الأهلي في الدقيقة 22، ليتكفل اللاعب أحمد علي ويسدد الكرة بنجاح في شباك حارس مرمى المصري البورسعيدي.

ومع بداية الشوط الثاني قرر المدير الفني للمصري على ماهر اجراء تبديلا بدخول اللاعب محمد عنتر بدلا من ايزي ايميكا لتنشيط الشق الهجومي للفريق.

وأجرى البنك الأهلي 3 تبديلات بدخول كريم بامبو بدلا من فادي فريد في الدقيقة 59، ومحمد المثناني بدلا من محمد حامد في الدقيقة 67، ومحمد مصطفى بدلا من موسى دياوارا.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه عمرو موسى لاعب المصري في الدقيقة 68، أعقبة بطاقة أخرى لزميله في الفريق سعيدو سبمبوري في الدقيقة 70.

وعلى الجانب الأخر تلقى ثنائي البنك الأهلي محمود الزنفلي ومحمد المثناني البطاقة الصفراء في الديقتين 72 و 74.

وقرر علي ماهر المدير الفني لفريق المصري الدفع باللاعب أحمد جمعة في الدقيقة 73 بدلا من اوستن أوموتو، ودخل حسن علي بدلا من سمبوري في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 89، سجل اللاعب البديل كريم بامبو الهدف الثاني لفريق البنك الأهلي.