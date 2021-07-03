"بسبب العلاقات بين المملكة ومصر".. اتحاد جدة يوافق على مشاركة حجازي في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن نادي اتحاد جدة، موافقته على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم بمشاركة اللاعب أحمد حجازي ضمن صفوف منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو.

وأشار نادي اتحاد جدة، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم الجمعة، إلى أن الموافقة جاءت من منطلق العلاقات المتميزة والقوية التي تربط المملكة ومصر على كافة الأصعدة دعمًا للمنتخب المصري وتقديرًا لرغبة اللاعب في المشاركة مع منتخب بلاده في الأولمبياد.

وأتم اتحاد جدة بيانه بتمني مجلس إدارته التوفيق للمنتخب السعودي والمصري في الأولمبياد لتحقيق نتائج إيجابية تُسجل باسم كرة القدم العربية.

وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، قد أعلن مساء اليوم الجمعة القائمة التي ستخوض دورة أوليمبياد طوكيو المقرر انطلاقها يوم 22 يوليو الجاري وشهدت وجود حجازي.