إيطاليا تُبدع وتطيح ببلجيكا لتحجز مقعدا بنصف نهائي اليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

حجز المنتخب الإيطالي مقعده في نصف نهائي بطولة اليورو، بعد الفوز على حساب بلجيكا بنتيجة 2-1 في دور الـ8 لبطولة اليورو.

أحرز هدفي المنتخب الإيطالي كييزا، وانسيني، فيما سجل لوكاكو هدف المنتخب البلجيكي، وسجلت جميع الأهداف خلال الشوط الأول.

ويلتقي المنتخب الإيطالي أمام إسبانيا في نصف النهائي.

وبدأ المنتخب الإيطالي بالتشكيل التالي: دوناروما، ولورنزو، وكيليني، وبونوتشي، سبينازولا، وفيراتي، وجورجينيو، وإنسيني، وكييزا، وإيموبيلي، وباريلا.

فيما بدأ المنتخب البلجيكي بالتشكيل التالي: كورتوا، وألدريفريلد، وفيرمالين، وفيرتونجين، ومونييه، وفيتسل، ودوكو، وثورجن هازارد، وودي بروين، وتيليمانز، ولوكاكو.

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بضغط من المنتخب البلجيكي عن طريق مهاجمه لوكاكو الذي سبب إزعاجا لدفاعات إيطاليا.

وشهدت الدقيقة 14 هدفا للمنتخب الإيطالي عن طريق بونوتشي، ألغاه الحكم بناءً، على توجيه من حكم الفيديو، بداعي التسلل.

وتألق دوناروما، حيث تصدى لتصويبة رائعة لدي بروين في الدقيقة 22، قبل أن يتصدى لكرة من لوكاكو في الدقيقة 26.

وسجل كييزا هدفا رائعا لإيطاليا في الدقيقة 31، وسط دفاع بلجيكا الذي وقف يشاهد الكرة في الشباك.

وتألق إنسيني في الدقيقة 44، بمرور رائع في وسط الملعب، قبل أن يسدد كرة في الزاوية البعيدة لكورتوا وتسكن شباك بلجيكا، معلنا تقدم إيطاليا بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع نال المنتخب البلجيكي ضربة جزاء سددها لوكاكو في المرمى، مسجلا هدف تضييق الفارق، لينتهي الشوط الأول بتقدم إيطاليا بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، منع سبينازولا مدافع إيطاليا كرة لوكاكو من الدخول على خط المرمى، ليستمر تقدم الآزوري.

وأصيب سيبنازولا ظهير أيسر إيطاليا ليخرج باكيا، ويتعرض البديل البلجيكي ناصر الشاذلي للإصابة بعد نزوله بـ5 دقائق.

واستمرت الدقائق وسط محاولات بلجيكية للعودة ولكن دفاع إيطاليا تصدى، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.