فيديو | نجم الهلال السعودي أندريه كاريلو يصنع هدف تعادل بيرو امام باراجواي في كوبا امريكا 2021

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صنع نجم الهلال السعودي أندريه كاريلو هدف تعادل بيرو 1/1 امام باراجواي في ربع نهائي بطولة كوبا امريكا 2021، التي أقيمت اليوم الجمعة 2 يوليو.
وتلقت شباك بيرو هدفًا مباغتًا من ركلة ثابتة عند الدقيقة 11 سجله جوستافو جوميز من متابعة لكرة رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء.
لكن أندريه كاريلو استطاع صناعة هدف تعادل بيرو في الدقيقة 21، والذي تكفل نجم هجوم نادي بينيفينتو الايطالي لابادولا بتسجيله بتسديدة مباشرة بباطن القدم من داخل منطقة الستة ياردات.
وكان للاعب الهلال اندريه كاريلو دور بارز في تسجيل بيرو للهدف الثاني في الدقيقة 40 عندما تعرض للعرقلة امام منطقة جزاء باراجواي لتذهب الكرة إلى يوتون الذي مرر بدوره إلى لابادولا لينفرد ويسجل عند الدقيقة 40.
شاهد تمريرة اندريه كاريلو
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