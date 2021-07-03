على طريقة ليفربول مع محمد صلاح..ريال مدريد يرفض طلب فينيسيوس جونيور

طلب منتخب البرازيل الأولمبي من إدارة نادي ريال مدريد اصطحاب فينيسيوس جونيور لخوض دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد طوكيو 2020.

ويخوض مهاجم الميرنجي حاليًا بطولة كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل الأول، وهو الآن رابع لاعب مدريدي يتم استدعاؤه للبطولة بعد الثلاثي الإسباني ماركو أسينسيو وخيسوس فاييخو وداني سيبايوس.

وتألق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب “زين الدين زيدان”، وسجل ثلاثة أهداف وقدم خمسة تمريرات حاسمة في 35 مباراة بالدوري الإسباني.

كيف رد ريال مدريد؟

لم ترسل إدارة ريال مدريد ردها الرسمي بعد، حيث أشارت صحيفة ماركا أن القرار الأول والأخير سيكون للمدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي، الذي سوف يُحدد إذا ما كان بحاجة للاعبه الشاب في فترة التحضير للموسم الجديد أم لا.

ويعتقد كارلو أنشيلوتي أنه يستطيع الحصول على أفضل النتائج من النجم البرازيلي الموهوب، ولكن هذا قد لا يحدث إذا لم يحضر فينيسيوس جونيور المعسكر التحضيري مع الجهاز الفني الجديد.

وأشارت الصحيفة التي تتخذ من عاصمة إسبانيا مقرًا لها أن قرار ريال مدريد أقرب للرفض منه للموافقة، حيث يُنتظر أن يكون اللاعب البرازيلي أحد اللاعبين الذين سيعول عليهم أنشيلوتي كثيرًا في الموسم المقبل، ولن يتم المقامرة بتعرضه للإرهاق أو الإصابة.

وأعرب صاحب الـ20 عامًا في وقت سابق بنفسه عن رغبته في تمثيل منتخب بلاده في الأولمبياد، ولكنه اشترط موافقة إدارة ريال مدريد في المقام الأول.

وفي سياق آخر، لم يتلق زميله في ريال مدريد “رودريجو” استدعاءً من الجهاز الفني لمنتخب البرازيل الأولمبي، بينما تم ضم مدافع إشبيلية دييجو كارلوس وأسطورة برشلونة داني ألفيش لقائمة الـ18 لاعبًا التي ستخوض الأولمبياد.

وفي حالة تعنت إدارة ريال مدريد في التفريط في فينيسيوس جونيور سوف تسير على خطى إدارتي جلطة سراي وليفربول اللتان حرمتا مصطفى محمد ومحمد صلاح من تمثيل منتخب مصر الأولمبي في طوكيو 2020.