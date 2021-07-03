يورو 2020: إيطاليا تتخطّى بلجيكا وتضرب موعد مع إسبانيا في نصف نهائي

المنامة - ياسر ابراهيم - بلغ المنتخب الإيطالي نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بفوزه الجمعة في ربع نهائي البطولة القارية على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في مدينة ميونيخ الألمانية.

واصلت إيطاليا مشوارها الرائع في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" وبلغت نصف النهائي بعدما أطاحت ببلجيكا، الأولى عالميًا وثالثة مونديال 2018، عندما تغلبت عليها 2-1 الجمعة في ميونيخ ضمن منافسات ربع النهائي.

ووقّع نيكولو باريلا (31) ولورينزو إنسيني (44) هدفي "الأتزوري" في حين سجّل روميلو لوكاكو هدف بلجيكا الوحيد (45+2 من ركلة جزاء).

وضربت إيطاليا موعدًا في نصف النهائي على ملعب ويمبلي الثلاثاء المقبل مع إسبانيا التي أوقفت مغامرة سويسرا بالفوز عليها 3-1 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1).

وهو الفوز الخامس تواليا لإيطاليا في البطولة فعززت الرقم القياسي في عدد المباريات من دون هزيمة حيث رفعت العدد إلى 32 مباراة (27 فوزا و5 تعادلات) بينها 13 فوزا متتاليا.