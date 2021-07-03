الامارات | «فتيات الشارقة للشطرنج» يعلن انطلاق الدورة الصيفية التنشيطية للعبة

شكرا لقرائتكم خبر عن «فتيات الشارقة للشطرنج» يعلن انطلاق الدورة الصيفية التنشيطية للعبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أول من أمس منافسات الدورة الصيفية التنشيطية، التي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في أول تعاون له مع وزارة تنمية المجتمع، ممثلة بجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، حيث تشارك في الدورة (25) من منتسبات الجمعية، وبشكل افتراضي، كما ينظم النادي الدورة الصيفية المفتوحة للفتيات بدءاً من عمر ست سنوات بمشاركة ايضاً (25) فتاة من الأعمار كافة.

وأكدت رئيس مجلس إدارة النادي، نجلاء الشامسي، في تصريح صحافي، أن النادي يسعى إلى نشر ثقافة اللعبة وتمكين الفتيات من ملء وقت فراغهن.

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