الامارات | بطل كأس دبي العالمي «ميستيك غايد» يطلب لقب «سوبربان ستيكس» الأميركي

شكرا لقرائتكم خبر عن بطل كأس دبي العالمي «ميستيك غايد» يطلب لقب «سوبربان ستيكس» الأميركي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسجل بطل «كأس دبي العالمي»، الجواد «ميستيك غايد»، بشعار «غودولفين»، وإشراف المدرب مايكل ستيدهام، ظهوره الأول في السباقات الأميركية في موسمها الجديد، حين يطلب اليوم، لقب سباق «سوبربان ستيكس» الذي يجري على مضمار «بيلمونت بارك» في ولاية نيويورك، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 2000 متر رملي.

ويطمح «ميستيك غايد»، المتوّج في 27 مارس الماضي في دبي، بطلاً للنسخة الفضية في السباق الأشهر عالمياً «كأس دبي العالمي»، إلى مواصلة تألقه في سباقات المضامير الرملية، وإضافة انتصاره الثالث على التوالي والخامس في مسيرته بعالم سباقات الخيل، خصوصاً أن الفوز في «سوبربان ستيكس» يضمن له المشاركة في «بريدرز كب كلاسيك» الأميركي الشهير في أغسطس المقبل.

ويواجه نجم «غودولفين» بقيادة فارسه لويس سيز، في «سوبربان ستيكس»، خمسة من نخبة جياد المضامير الرملية على الساحة الدولية، يبرز منها المهر الأميركي غير المهزوم «هابي سافير» الذي يسجل بدوره ظهوره الأول في الموسم الحالي، والساعي إلى انتصاره الرابع على التوالي في عالم السباقات، بعد أن حقق العام الماضي ثلاثة انتصارات، جاء آخرها أكتوبر الماضي بفوزه في سباق ضمن فئة «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، جرى على المضمار ذاته «بيلمونت بارك»، والمسافة ذاتها (2000 متر).

كما يدخل دائرة المنافسة على اللقب، الجواد الأميركي «إنفورماتيف» لمالكه ومدربه يورياه لويس، الساعي لانتصاره الثاني على التوالي في مضمار «بيلمونت بارك»، بعد أن توّج الشهر الماضي بلقب سباق جرى على المسافة ذاتها (2000 متر)، وخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب 3».

وعلق المدرب مايكل ستيدهام، على حظوظ «ميستيك غايد» في سباق «سوبربان ستيكس»، قائلاً في تصريحات صحافية: «يمثل السباق المكان الأمثل لعودة (ميستيك غايد) الى عالم السباقات، بعد فترة راحة امتدت منذ انتصاره مارس الماضي بلقب نسخة اليوبيل الفضي لسباق (كأس دبي العالمي)، خصوصاً أن الجواد الذي عاد إلى أميركا أبريل الماضي، عاود التدريبات بشكل تدريجي».

• يُعد هذا الظهور الأول لـ«ميستيك غايد» في الموسم الجديد للسباقات الأميركية.

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