الامارات | رسمياً.. توني كروس يعلن اعتزال اللعب الدولي

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. توني كروس يعلن اعتزال اللعب الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، أمس، اعتزاله دولياً، بعد ثلاثة أيام من إقصاء منتخب بلاده من ثمن نهائي كأس أوروبا 2020 لكرة القدم أمام إنجلترا بهدفين نظيفين.

وكتب بطل العالم 2014 (31 عاماً)، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، «لعبت 106 مرات لألمانيا. لن تكون هناك مرة أخرى».

وأضاف «لقد سبق واتخذت القرار بالاعتزال بعد هذه البطولة»، في إشارة إلى «يورو 2020» الجارية حالياً. وتابع «لن أكون متاحاً لكأس العالم 2022». ولفت كروس إلى أنه يخطط خلال الأعوام المقبلة إلى صبّ «كامل تركيزه» على ريال مدريد. وأردف «أود أيضاً أن أكون بشكل أكبر زوجاً وأباً من أجل زوجتي وأطفالي».

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