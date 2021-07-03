الامارات | خورفكان يتعاقد مع القصاب

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يتعاقد مع القصاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي خورفكان لكرة القدم، في بيان رسمي، أمس، عن التعاقد مع اللاعب مهند القصاب (27 سنة) لتمثيله في الموسم المقبل من دوري الخليج العربي، بعقد يمتد موسمين حتى نهاية موسم 2022-2023، قادماً من نادي النصر. ويلعب مهند القصاب في خط الوسط، ويمتلك موهبة التسديد من مسافات بعيدة، وسبق له تسجيل أهداف مؤثرة خلال مسيرته الكروية، وكان قد انتقل للعب مع «العميد» من نادي الفجيرة، الذي شهد انضمامه إلى منتخبي الشباب والأولمبي.

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