الامارات | «الغبراء» تواجه «ناش» في كأس الوثبة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الغبراء» تواجه «ناش» في كأس الوثبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتضن مضمار سلوزفيك بالعاصمة البولندية وارسو، اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز، لمسافة 1800 متر، البالغة جائزته 5000 يورو، برعاية سباقات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وخصص السباق للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، وتشارك فيه تسعة خيول، تتصدرها المهرة «الغبراء» بإشراف أسامة الدافع، وقيادة كي مازور، وسبق للمهرة المنحدرة من نسل «إيه إف البحر» الفوز في مشاركتها الوحيدة بصورة لافتة.

وتواجه «الغبراء» خصماً قوياً ممثلاً في المهر «ناش دو دوز»، بإشراف دبليو اولكوسكي، وقيادة تي لوكاسك.

في المقابل تدفع إسطبلات الخالدية في بولندا بالمهرة «جابت الخالدية»، بإشراف جي كوزلوسكي، وقيادة الفارس أو تورجييف.

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