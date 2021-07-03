الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بطولة أمم أوروبا
التشيك - الدنمارك 20:00
أوكرانيا - إنجلترا 23:00
كوبا أميركا
أوروغواي - كولومبيا 2:00
كأس العرب 20 سنة
مصر - السعودية 18:00
الجزائر - تونس 21:00
الدوري المغربي
الفتح - الفاسي 20:00
الرجاء - الوداد 00:30
الدوري الأردني
سحاب - السلط 21:30
الدوري السوداني
المريخ - توتي 20:30
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