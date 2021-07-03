شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الجمعة 2 / 7 / 2021 في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة 2 / 7 / 2021 ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى المصرى حيث تعادل سيراميكا مع أسوان بهدف لمثله، كما تعادل الإنتاج الحربي مع الجونة 1 -1 وفاز المصرى على البنك الأهلى بهدفين نظيفين.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالى..

واصل فريق سيراميكا نزيف النقاط بالدورى، واكتفى بالتعادل الإيجابي أمام اسوان بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

سجل أحمد ياسر ريان هدف سيراميكا والمباراة الوحيد في الشوط الثاني، ليرفع رصيده من الأهداف إلأى 15 هدفا في صدارة هدافي الدوري وبفارق 3 أهداف عن وصيف الهدافين أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، قبل أن يتعادل محمود شبانة لأسوان في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ليحصد زهرة الجنوب نقطة ثمينة تعزز من فرص بقائه بالدورى هذا الموسم.

بهذه النتيجة، يظل سيراميكا فى المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 35، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي، فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 وخسر 15 مواجهة، وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 45 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي.

حسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله مباراة الإنتاج الحربى والجونة التي أٌقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

افتتح التسجيل للجونة عمر السعيد في الدقيقة الخامسة قبل أن يتعادل الإنتاج الحربي عن طريق مصطفى البدري الذى استغل خطأ إسلام طارق حارس الفريق الساحلى.

بهذه النتيجة احتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 48 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين .

بينما ارتقى الجونة إلى المركز السابع برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 12 مباراة وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

حقق فريق البنك الأهلى الفوز على نظيره المصرى البورسعيدى بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة ضمن لقاءات الجولة الـ28 من عمر الدورى المصرى الممتاز. وجاء هدفي اللقاء عن طريق أحمد على في الدقيقة 25 من ضربة جزاء وكريم بامبو في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة صعد فريق البنك الأهلى إلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما توقف رصيد المصرى البورسعيدى عند 43 نقطة محتلا المركز الثانى.