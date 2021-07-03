7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - أحداث عديدة شهدتها الرياضة المصرية اليوم، الجمعة الموافق 2/ 7/ 2021 جاء أبرز 7 منها، رسمياً.. الشناوي وحجازي والونش الثلاثى الكبار فى قائمة المنتخب الاولمبى بالأولمبياد، وكوكاكولا يصعد للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه.

رسميا.. الشناوي وحجازي والونش الثلاثى الكبار فى قائمة المنتخب الاولمبى بالأولمبياد

اعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي قائمة اللاعبين ال 22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.

مصطفى محمد وشوبير وصادق أبرز المستبعدين من أولمبياد طوكيو

استبعد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، عدد كبير من اللاعبين من القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو، بعد اعلان القائمة النهائية التى تضم 22 لاعبا بواقع 18 لاعبا فى القائمة الأساسية و4 فى القائمة الاحتياطية.

كوكاكولا يصعد للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه

نجح فريق كوكاكولا في التأهل رسمياً إلى بطولة الدوري المصرى الممتاز ، بعد حسم الصراع حول الصاعد من المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى مع فريق الداخلية ، عقب الفوز علي الترسانة في الجولة الأخيرة بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

كارتيرون يطلب تقريرا طبيا عن حازم إمام.. ويرفع الحمل البدنى قبل مواجهة المحلة

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة تقريرا عن حالة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، وحرص كارتيرون خلال تدريبات الزمالك مساء اليوم الجمعة بملعب النادي، على استطلاع رأي الجهاز الطبي قبل الموافقة على مشاركة إمام في التدريبات الجماعية.

يوسف أوباما وإمام عاشور راحة من تدريب الزمالك الثالث على التوالى

حصل يوسف إبراهيم "أوباما" وإمام عاشور لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات لليوم الثالث على التوالي بإذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.