شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجمعة 2 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

وسجل أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا، الهدف الخامس عشر له هذا الموسم، متقدما لفريقه على حساب أسوان بالهدف الأول في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، ليوسع فارق صدارة هدافي الدوري المصري إلى 3 أهداف مع أشرف بت شرقي لاعب الزمالك وأقرب منافسيه على لقب الهداف.



ترتيب هدافي الدوري المصري

واصل فريق سيراميكا نزيف النقاط بالدورى، واكتفى بالتعادل الإيجابي أمام أسوان بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

سجل أحمد ياسر ريان هدف سيراميكا والمباراة الوحيد في الشوط الثاني، ليرفع رصيده من الأهداف إلأى 15 هدفا في صدارة هدافي الدوري وبفارق 3 أهداف عن وصيف الهدافين أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، قبل أن يتعادل محمود شبانة لأسوان في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ليحصد زهرة الجنوب نقطة ثمينة تعزز من فرص بقائه بالدورى هذا الموسم.

بهذه النتيجة يظل سيراميكا فى المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 35، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي، فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 وخسر 15 مواجهة، وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 45 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي.

حسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله مباراة الإنتاج الحربى والجونة التي أٌقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح التسجيل للجونة عمر السعيد في الدقيقة الخامسة قبل أن يتعادل الإنتاج الحربي عن طريق مصطفى البدري الذى استغل خطأ إسلام طارق حارس الفريق الساحلى فى الدقيقة الثامنة.

بهذه النتيجة احتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 48 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين .

بينما ارتقى الجونة إلى المركز السابع برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 12 مباراة وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

حقق فريق البنك الأهلى الفوز على نظيرة المصرى البورسعيدى بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة ضمن لقاءات الجولة الـ28 من عمر الدورى المصرى الممتاز. وجاء هدفي اللقاء عن طريق أحمد على في الدقيقة 25 من ضربة جزاء وكريم بامبو في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

وبهذة النتيجة صعد فريق البنك الاهلى الى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة بينما توقف رصيد المصرى البورسعيدى عند 43 نقطة محتلا المركز الثانى.