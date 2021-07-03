شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يسقط المصرى بثائية بامبو وعلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الأهلى الفوز على نظيره المصرى البورسعيدى بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة ضمن لقاءات الجولة الـ28 من عمر الدورى المصرى الممتاز. وجاء هدفي اللقاء عن طريق أحمد على في الدقيقة 25 من ضربة جزاء وكريم بامبو في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة صعد فريق البنك الأهلى إلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما توقف رصيد المصرى البورسعيدى عند 43 نقطة محتلا المركز الثانى.

وجاء المصرى البورسعيدى بقيادة على ماهر كالتالى:

فى حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: عمرو موسى، إسلام صلاح، كريم العراقى، أحمد شديد.

خط الوسط: سعيدو، إيزى إيميكا، عمر كمال، فريد شوقى.

في الهجوم: محمد جريندو، أموتو.

بينما جاء تشكيل البنك الأهلى بقيادة خالد جلال يضم كلا من:

في حراسة المرمى: محمود الزنفلى.

خط الدفاع: عاصم صلاح، أسامة، محمد دبش، أمير مدحت.

خط الوسط: معروف يوسف، حسام السيد، محمد حامد، موسى دياوارا.

في الهجوم: فادى فريد، أحمد على.