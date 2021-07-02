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الامارات | إيطاليا تطرد "المصنف أول عالمياً".. وتتوعد إسبانيا

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب المنتخب الإيطالي على نظيره البلجيكي المصنف الأول عالمياً وثالث مونديال 2018، بنتيجة 2-1، وتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم، الجمعة، بعد مباراة مثيرة.

وسجل نيكولو باريلا (31) ولورنتسو إينسينيي (44) هدفي إيطاليا، وروميلو لوكاكو (45+2 من ركلة جزاء) هدف بلجيكا.
وضربت إيطاليا موعدًا في نصف النهائي على ملعب ويمبلي الثلاثاء المقبل مع إسبانيا التي أوقفت مغامرة سويسرا بالفوز عليها 3-1 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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